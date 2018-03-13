Досудебное расследование приостановлено в связи с "необходимостью" выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества "

"Постановлением от 06.03.2018 Генеральная прокуратура Украины решила остановить уголовное производство по М.Саакашвили, тем самым признав беспочвенность подозрения Саакашвили. И в действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в этой ситуации заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и потом просят о международном сотрудничестве, но чтобы не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время " , - рассказал адвокат политика Руслан Чернолуцкий, передает " Интерфакс-Ук на " .

В постановлении начальника отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Ярослава Домбровского отмечается, что досудебное расследование приостановлено в связи с "необходимостью" выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества ".

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко обнародовал запись разговора Михаила Саакашвили с олигархом беглым Сергеем Курченко . Луценко заявил, что у следствия есть данные о передаче Сергеем Курченко людям Михаила Саакашвили 500000 долларов . Курченко якобы решил спонсировать лидера "Движения новых сил" в обмен на возвращение активов, потерял после бегства в Москву.

Кроме того, по данным ГПУ, товарищ Саакашвили - Северион Дангадзе в ходе общения с доверенным лицом Курченко сказал, что прорыв экс-президента Грузии через украинскую границу обошелся в 300 000 долларов.

Саакашвили подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

При этом Саакашвили, его соратники и адвокаты называют это дело сфабрикованным, а задержание Дангадзе незаконным. Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с бизнесменом беглым, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.