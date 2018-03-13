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Російська Кім Кардашьян вивалила груди у маленькому купальнику (ФОТО)
13.03.2018 01:01
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Анастасія Квітко, яка в мережі відома як російська "версія" світської левиці Кім Кардашьян, зараз відпочиває у Маямі, тож в її Інстаграмі можна побачити чимало пікантних фото у купальниках.

Так, дівчина продемонструвала свої апетитні форми у неймовірно малому купальнику, буквально "вивалюючи" принади на огляд фанів.

Цікаво, що Квітко переконує - пластичних операцій не робила - це все матінка-природа.

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