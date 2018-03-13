Прокурор Ганновера Катрин Соеккер говорит, что адвокат сообщил ей, что Оскар Грёнинг умер в пятницу в больнице. Соеккер сообщила, что офис ожидает официального свидетельства о смерти.

Адвокат Ханс Холтерманн не сразу ответил на требование о подтверждении смерти. Впервые новость о смерти 96-летнего Грёнинга была опубликована в понедельник немецким еженедельником Der Spiegel.

Грёнинг был осужден в Луенебурге в 2015 году по обвинению в убийстве 300 000 евреев. Все его апелляции были отклонены, и вскоре он должен был начать четырехлетний тюремный срок.

Грёнинг засвидетельствовал на своем суде, что он курировал сбор ценностей у заключенных и обеспечивал их сохранность, а найденные деньги были отложены для отправки в Берлин. Он сказал, что наблюдал некоторые зверства, но не признал участия в каких-либо преступлениях.

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