Глава европейской дипломатии Федерика Могерини 11-12 марта посетили Украину с рабочим визитом.

Могерини встретилась с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, с которыми провела отдельные брифинги. Также она выступила с речью перед украинскими студентами, пишет со ссылкой на .

В Украине дипломат представила новую коммуникационную кампанию Продвигаясь вместе вперед, посвященную Соглашению об ассоциации.

Корреспондент.net собрал важные заявления вице-президент Еврокомиссии, представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сделанные в .

План решения конфликта в Донбассе

Могерини накануне визита в дала интервью , в котором рассказала, что именно минские договоренности являются планом урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Минские соглашения еще полностью не реализованы, и мы по-прежнему считаем, что они должны быть... Минскими соглашениями... удалось остановить опасную эскалацию насилия. Они предоставили план урегулирования ситуации таким образом, чтобы полностью почитать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказала Могерини.

Она отметила, что в ЕС работают над созданием условий, "гарантирующих достижение полного прекращения огня и ускоренного прогресса всеми сторонами в рамках выполнения своих обязательств".

"Мы последовательно озвучиваем это через наши контакты как с украинскими властями, так и с Россией. Вот почему наши санкции важны. Они могут усилить политическое и экономическое давление, предотвратить дальнейшую эскалацию и в конечном итоге помогать изменению поведения России и ее подхода к минскому процессу", - отметила Могерини.

На вопрос, может ли ЕС рассматривать с конкретными предложениями по миротворческой миссии , Могерини пояснила, что решение о такой миссии принимается Совбезом , а не Евросоюзом как таковым.

"Мы хотели бы, чтобы в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе, вдоль российско-украинской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы задача, согласованная Совбезом , могла бы все это ускорить и помочь реализации минских соглашений, мы бы, конечно, были только за", - отметила она.















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