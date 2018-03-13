|Экс-шпиона Скрыпаля отравили веществом, разработанной в России, - Мэй
|13.03.2018 01:05
|
Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу событияБританский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипач и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Фото: thetimes.co.uk
По словам премьера, была применена нервно-паралитический ядовитое вещество нового поколения под названием "Новичок", пишет ВВС .
"Весьма вероятно, что Россия несет ответственность за действия, совершенные против Сергея Скрипача и его дочери Юлии", - заявила Мэй.
Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.
Если со стороны России не будет ответа, который бы заслуживал внимания, сказала Тереза Мэй, отравления Скрипача будет считаться противозаконным использованием российским государством силы на территории Великобритании.
"Новички" были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следовало из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под названием "Отравленная политика".
Премьер-министр Великобритании в понедельник, 12 марта провела в Лондоне заседание совета национальной безопасности, на котором министры правительства, руководители разведки и военного ведомства обсудили информацию, полученную в результате расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипача.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .
Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащую" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.
66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипач был освобожден и получил убежище в Великобритании.