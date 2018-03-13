Хотя скунсы часто встречаются в Хагермене, они могут издавать ужасные запахи в домах и зданиях, где люди пытаются спать и работать.

Раздавленный скунс на обочине дороги в Хагермане, штат Нью-Мексико. Многих скунсов можно обнаружить мертвыми на дороге, когда они бегают ночью по проезжей части.

«Это довольно неприятно», — сказала Кэти Хейли, жительница Хагермена, под чьим домом живет скунс. «Когда скунс испускает запах прямо под вашим домом или прямо под кроватью, он лишает всех сна».

Было время, когда скунсы редко встречались в Хагермане с численностью жителей около 1200 человек. Но теперь туши животных разбросаны по всем улицам города. Езжайте по любой улице, и на дорогах увидите одного или двух мертвых скунсов.

«Мы находим кучу мертвых тел на дороге почти каждую ночь весной и летом. Зимой не так много», — сказал офицер Адам Чавес из полицейского управления Хагермана.

Скунсы — проблема, потому что твари могут укусить домашних животных и заразить их бешенством.

Полиция Хагермана получала 8 вызовов из-за скунсов в этом году, по сравнению с двумя только в прошлом году. Полиция заявила, что проблема обычно начинается весной, но в этом году началась в конце зимы, потому что скунсы вышли из спячки раньше.

Полиция установила ловушки, чтобы поймать скунсов и освободить их за пределами города. Однако в этом году ловушки не работали так, как планировалось. До сих пор они поймали 12 кошек, четырех собак и одомашненных кроликов — но ни одного скунса.

«Это помогает нам получить контроль над нашими животными в целом», — сказал начальник полиции Хагермана Рейчел Бейтман.

По всему Хагерману ходят бездомные кошки и собаки. Полиция вступила в партнерство с местным приютом для животных, чтобы помочь им. Кошек стерилизуют, собак возвращают их владельцам или ищут им новых хозяев.

В дополнение к скунсам, Хагерман также является домом для многих гремучих змей, которые могут ползать по городу.

«По мере того как холодно ночью и асфальт нагревается в течение дня, они, как правило, выползают, чтобы согреться», — сказал Чавес.

В прошлом году полиция получила девять вызовов из-за змей. Одна из них была найдена на футбольном поле средней школы, другая — на игровой площадке средней школы, в то время как дети играли.

Чавес сказал, что для безопасности офицеров и всех вокруг они змей отстреливают.

«У нас нет оборудования, чтобы поймать их безопасно, так что, как правило, гремучие змеи уничтожаются на месте», — сказал Чавес.

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