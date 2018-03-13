|Президент выступил против отмены третьей группы упрощенной системы налогообложения
|13.03.2018 01:21
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Кроме этого, Порошенко предложил компромиссный вариант ввести налог на выведен капитал для субъектов малого и среднего предпринимательстваПрезидент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает против отмены третьей группы упрощенной системы налогообложения.
Фото: president.gov.ua
Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса, пишет " Общественное ".
Кроме этого, Порошенко предложил компромиссный вариант ввести налог на выведен капитал для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Напомним, в Верховной Раде депутаты от БПП зарегистрировали законопроект об отмене третьей группы упрощенной системы налогообложения.
Так, в статье 291 закона предлагают исключить общие положения о физических лиц-предпринимателей третьей группы, а ко второй группе вносятся изменения. По мнению авторов законопроекта, вторую группу ФЛП могут использовать предприятия, избегают уплаты налогов. Именно следовательно для предпринимателей второй группы предлагают ограничить виды деятельности.
В то же время тем предпринимателям, которые сегодня выбрали 3 группу ФЛП, предлагают перейти на 2 группу, если они соответствуют требованиям.
В марте прошлого года Верховная Рада Украины снизила ставку налога на доходы физлиц по дивидендам вдвое - с действующей общей ставки НДФЛ в 18% до 9%.