Пианист и дирижер Андрей Гаврилов сравнил актера Олега Табакова с
бывшим унтершарфюрером СС Оскаром Гренингом. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Андрей Гаврилов о Табакове и
Гренинге: Два некролога сегодняшней недели Фото: Андрей
Гаврилов / Facebook Оскара Гренинга и актера Олега Табакова."Два
некролога сегодняшней недели. Умер "бухгалтер Освенцима". Бывший
унтершарфюрер СС Оскар Гренинг, получивший от средств массовой
информации прозвище "бухгалтер Освенцима", ушел из жизни в возрасте
96 лет в немецкой больнице... Умер Олег Табаков... ему было 82
года... Какая между этими людьми разница? Да никакой. Оба –
ничтожное говно", – написал он.
https://www.facebook.com/AGPIANO/posts/1550740901639762
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