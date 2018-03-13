Украина не будет отбирать газ из транзитных потоков в Европу

"Если" Газпром "добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды европейских стран, которые ратифицировали международную конвенцию, для принудительного исполнения решения арбитража. Таким образом, мы не намерены отбирать газ из транзитных потоков в Европу. Нам лучше накладывать взыскания на газ после того, как он попадет на европейские рынки " , - написал главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко в Facebook.

Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления" Нафтогаза "Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для" Газпрома "начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018.

После этого "Газпром" вернул "Нафтогаза" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.