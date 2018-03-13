|Ломаченко проведет бой с венесуэльцем Линаресом
|13.03.2018 01:37
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https://www.facebook.com/VasylLomachenko/posts/1781066431967558
30-летний двукратный олимпийский чемпион Ломаченко провел на профессиональном ринге 11 поединков, в 10 из них он одержал победу. За это время украинец завоевал пояса чемпиона мира по версии WBO в двух весовых категориях – полулегком (до 57,1 кг) и втором полулегком (до 58,9 кг).32-летний Линарес участвовал в 47 боях, в которых побеждал 44 раза.
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