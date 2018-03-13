Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США не нашел доказательств сговора между президентской кампанией Трампа и Россией

Республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США заявили, что не нашли доказательств наличия сговора между президентской кампанией Дональда Трампа и Россией, передает телеканал CNN.

Отмечается, что конгрессмены прекращают свое годовое расследование.

По словам члена Палаты представителей Майка Конауэйя, республиканцы завершили опрос свидетелей по так называемому "российскому делу" и подготовили в связи с этим 150-страничный проект доклада. Конгрессмены намерены передать его демократам на рассмотрение во вторник утром.

"Мы не обнаружили никаких доказательств сговора. Но мы нашли, вероятно, не очень верные оценки, неуместные встречи", - приводит слова М.Конауэйя телеканал.

Как заявил М.Конауэй, комитет за время расследования опросил 73 свидетеля, включая сына президента Дональда Трампа-младшего, зятя и советника президента Джареда Кушнера и экс-советника Стива Бэннона, и изучил примерно 300 тысяч страниц документов.

Республиканцы "не согласны с оценкой разведсообщества относительно того, что президент РФ Владимир Путин пытался помочь кампании Трампа в победе над (экс-кандидатом в президенты и соперницей Д.Трампа - ИФ) Хиллари Клинтон", сообщает телеканал.

Однако республиканцы при этом согласны на 98% с оценкой разведсообщества о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

Как передает телеканал, заявление республиканцев может не понравится демократам.

По мнению вторых, необходимо допросить больше свидетелей по делу.

М.Конауэй выразил надежду на то, что демократы будут работать с республиканцами над проектом документа.

Ожидается, что демократы могут составить свой собственный доклад, в котором будет рассмотрена возможность сговора кампании Д.Трампа и РФ.

Расследованием приписанного России вмешательства в выборы также занимаются комитет Сената по разведке, а также юридические комитеты Конгресса.