Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произнесла речь в Палате общин на слушаниях в связи с инцидентом в Солсбери, где были отравлены прежний российский шпион Сергей Скрипаль, его дочь и британский полисмен. Глава правительства заявила, что отравляющее вещество являлось нервно-паралитическим агентом "Новичок", который разработан в России. "Исходя из истории организации Россией убийств по государственному заказу, исходя из нашего представления о том, что Россия рассматривает перебежчиков как обоснованные цели для ликвидации, правительство пришло к заключению, что с высокой вероятностью Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей", – заявила Мэй. | Мэй: С высокой вероятностью Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей Фото: EPA Фрагмент ее выступления с русскими субтитрами разместило в YouTube издание "Настоящее время".66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, что до вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе Великобритания будет расценивать случившееся как недружественный акт применения силы, отметила премьер.Спикер российского МИД Мария Захарова назвала слушания в британском парламенте о деле Скрипаля "цироквым шоу".11 марта телекомпания BBC сообщала, что следы нервно-паралитического вещества, подобного тому, которым отравили Скрипаля и его дочь, обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали перед потерей сознания.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.видео Видео: Настоящее Время / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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