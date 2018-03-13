"Россия рассматривает перебежчиков как обоснованные цели для ликвидации". Мэй выступила в парламенте. Видео с русскими субтитрами
13.03.2018 01:45
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произнесла речь в Палате
общин на слушаниях в связи с инцидентом в Солсбери, где были
отравлены прежний российский шпион Сергей Скрипаль, его дочь и
британский полисмен. Глава правительства заявила, что отравляющее
вещество являлось нервно-паралитическим агентом "Новичок", который
разработан в России. "Исходя из истории организации Россией убийств
по государственному заказу, исходя из нашего представления о том,
что Россия рассматривает перебежчиков как обоснованные цели для
ликвидации, правительство пришло к заключению, что с высокой
вероятностью Россия несет ответственность за действия против Сергея
и Юлии Скрипалей", – заявила Мэй. | Мэй: С высокой
вероятностью Россия несет ответственность за действия против Сергея
и Юлии Скрипалей Фото: EPA Фрагмент ее выступления с русскими
субтитрами разместило в YouTube издание "Настоящее
время".66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4
марта с симптомами отравления. Также в больницу
доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, что до
вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с
отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе
Великобритания будет расценивать случившееся как
недружественный акт применения силы, отметила премьер.Спикер
российского МИД Мария Захарова назвала слушания в британском
парламенте о деле Скрипаля "цироквым шоу".11 марта телекомпания BBC
сообщала, что следы нервно-паралитического вещества, подобного
тому, которым отравили Скрипаля и его дочь, обнаружили в
итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали перед потерей
сознания.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006
году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в
Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и
Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию
вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в
Великобритании.видео Видео:
Настоящее Время / YouTube