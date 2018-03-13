|В ГПУ подтвердили, что приостановили уголовное производство в отношении Саакашвили
|13.03.2018 01:52
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https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2011004832481880
Первым о приостановлении уголовного производства в отношении Саакашвли сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий."В действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и затем просят о международном сотрудничестве, но с целью не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", – пояснял он.После выдворения из Украины лидер "Руху нових сил" находится в Нидерландах.В декабре 2017 года прокуратура заподозрила Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, представителем Курченко, имя которого не называется, а также человеком из окружения Саакашвили Дангадзе.Политик заявлял, что с Курченко не знаком и денег от него не брал.Дангадзе пребывает под арестом в Украине.
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