Правоохранители направила требование Нидерландам об оказании международной правовой помощи для выполнения следственных действий с участием лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили, отметил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лысенко пояснил, что ГПУ хочет "сэкономить процессуальные сроки" досудебного расследования Фото: Андрій Лисенко / Facebook По его словам, 6 марта прокуратура направила требование Нидерландам об оказании международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили."В связи с чем указанное уголовное производство приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 УПК Украины, с целью экономии процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи", – пояснил Лысенко.В то же время досудебное расследование уголовного производства в отношении соратника Саакашвили Севериона Дангадзе продолжается. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2011004832481880 Первым о приостановлении уголовного производства в отношении Саакашвли сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий."В действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и затем просят о международном сотрудничестве, но с целью не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", – пояснял он.После выдворения из Украины лидер "Руху нових сил" находится в Нидерландах.В декабре 2017 года прокуратура заподозрила Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, представителем Курченко, имя которого не называется, а также человеком из окружения Саакашвили Дангадзе.Политик заявлял, что с Курченко не знаком и денег от него не брал.Дангадзе пребывает под арестом в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки саакашвили лысенко украины для руху Теги: политика