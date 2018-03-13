Лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили собирается "добиваться посадки" генерального прокурора Юрия Луценко за "фейковое дело" против него. Саакашвили хочет защитить себя в Украине Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook "Позор всей горе-власти Украины за это фейковое дело, которое они сейчас приостановили, и стыдно должно быть не только им, а и тем некоторым псевдооппозиционерам, которые стыдливо промолчали, когда меня оклеветали, бросили в тюрьму и таскали по судам! Как раз на таких фейковых "оппозиционерах" и держатся барыги", – отметил Саакашвили.По словам экс-президента Грузии, прокуратура должна отменить приостановление и дать ему возможность вернуться в Украину, чтобы он "защитил себя до конца". Далее Саакашвили собирается "добиваться посадки" главы ГПУ Юрия Луценко, руководства СБУ, "исполняющих преступный приказ" прокуроров, а также "трех свинорылых судей апелляционного суда". https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1880000135363692 Генпрокуратура 6 марта приостановила уголовное производства в отношении Саакашвили по статье о содействии преступной организации, обратившись с запросом о помощи к Нидерландам, где после выдворения из Украины находится руководитель "Руху нових сил".Адвокат политика Руслан Чернолуцкий назвал действия правоохранителей "формализмом".В декабре 2017 года прокуратура заподозрила Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, представителем Курченко, имя которого не называется, а также человеком из окружения Саакашвили Дангадзе.Политик заявлял, что с Курченко не знаком и денег от него не брал.Дангадзе пребывает под арестом в Украине и досудебное расследование уголовного производства в отношении него продолжается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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