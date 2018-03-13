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Белый дом поддержал Великобританию в расследовании отравления Скрипаля
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13.03.2018 02:16
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала "безрассудным и
безответственным" покушение в Британии на бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля, но не стала прямо говорить о
причастности к инциденту РФ. Сандерс: Мы готовы оказать любую
помощь своему союзнику Фото: EPA По ее словам, использование
нервно-паралитического газа на территории Великобритании "вызывает
возмущение"."Нападение было безрассудным и безответственным. Мы
выражаем свое сочувствие жертвам и их семьям и нашу поддержку
правительства Великобритании. Мы поддерживаем нашего ближайшего
союзника и особые отношения, которые у нас есть", – отметила
Сандерс.При этом спикер не стала прямо отвечать на вопрос
журналистов о возможной причастности России к инциденту."Мы будем
продолжать работать с властями Великобритании и, непременно,
поддержим их в ходе этого расследования", – сказала
представитель Белого дома.Слова премьер-министра Великобритании
Терезы Мэй о том, что Кремль "с большой вероятностью стоит за
покушением на Скрипаля", Сандерс прокомментировала коротко: "Мы
готовы оказать любую помощь своему союзнику".66-летнего Скрипаля и
его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами
отравления. Также в больницу доставили сержанта местной
полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12
марта Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время
покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок",
разработанный в России. По ее словам, Кремль должен
предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе
Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы
Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с
президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на
агрессивные действия РФ.До этого министр иностранных дел Британии
Борис Джонсон предупреждал, что страна будет жестко
реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном
отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на
футбольном чемпионате в 2018 году.
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