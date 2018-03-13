Пользователи Android демонстрируют более высокую лояльность бренду по сравнению с владельцами мобильных устройств на базе iOS. Об это свидетельствуют результаты исследования Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), пишет со ссылкой на .

Чтобы выявить уровень лояльности для каждой платформы, в рамках исследования определялось, какая доля потребителей в сохраняла операционную систему смартфона при покупке нового гаджета в 2017 году. При этом 91% владельцев устройств с Android снова отдавали предпочтение ОС Android.

Среди владельцев 86% покупателей снова выбирали модель на базе iOS. По словам сооснователя CIRP Майка Левина, учитывая, что на рынке действительно осталось только две мобильные операционные системы, пользователи выбирают одну из них, изучают её, вкладывают деньги в приложения и хранилища, а затем продолжают работать с ней.

Лояльность к мобильной ОС меняется с течением времени. Например, в 2013 году пользователи iOS были более лояльны. Но на протяжении 2-летнего периода (с января 2016 по декабрь 2017 годов) Android вырвалась в лидеры, демонстрируя уровень лояльности в диапазоне 89-91%. В то же время лояльность пользователей iOS колебалась в пределах от 85% до 88%.

Вместе с тем, если сравнивать абсолютные, а не относительные показатели, то с Android на iOS переходит больше пользователей, чем с iOS на Android, заявил Майк Левин.

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