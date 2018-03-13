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Журналист Бутрин о выступлении Мэй: Это подготовка к обвинению РФ по статуту Международного уголовного суда
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13.03.2018 02:24
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, говоря об отравлении
экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, не случайно упомянула термин
"незаконное применение силы", считает заместитель главного
редактора издания "Коммерсантъ" Дмитрий Бутрин. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Бутрин: Думаю, что Россия
сейчас будет сдавать назад Фото: Наталья Ломоносова / Facebook "Я,
признаться, не знаю, сохраним ли мы после этого дипломатические
отношения с Соединенным Королевством и что за этим может
последовать. Если я правильно понял, то это подготовка к обвинению
РФ как государства по статуту Международного уголовного
суда", – написал он.Бутрину непонятна несерьезная реакция МИД
РФ на выступление Мэй."Я думаю, что Россия сейчас будет сдавать
назад и рассказывать, что и как. Неофициально, конечно. Делать
больше нечего, иначе это просто рывок сразу в холодную
войну", – считает журналист.
https://www.facebook.com/dmitry.butrin/posts/1604237175532390
Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь
Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления.
Также в больницу доставили сержанта местной полиции
Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй
сообщила, что по данным следствия, в Солсбери был применен
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. До
вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с
отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе
Великобритания будет расценивать случившееся как
незаконное применение силы, отметила премьер.
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