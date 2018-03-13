96-летний Оскар Гренинг, служивший в концлагере Аушвиц в годы Второй мировой войны, умер в больнице. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.56 | комментариев: Экс-сотрудник администрации Аушвица Гренинг дожил до 96 лет Фото: EPA Представители прокуратуры Ганновера подтвердили, что знакомы с сообщением юриста о смерти подзащитного.Гренинг обвинялся в причастности к убийству 300 тыс. венгерских евреев в 1942–1944 годах. Его называли "бухгалтером Аушвица", поскольку в его обязанности входил пересчет денег и ценностей, конфискованных у жертв.На суде Гренинг признал моральную вину перед убитыми узниками "лагеря смерти", подтвердив, что знал об уничтожении евреев. Но он считал, что юридических оснований для его преследования нет.В 2015 году его приговорили к четырем годам тюрьмы. Немецкий федеральный суд 28 ноября 2016 года оставил в силе приговор Гренингу.В январе 2018 года он обратился к властям Нижней Саксонии с прошением о помиловании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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