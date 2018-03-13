96-летний Оскар Гренинг, служивший в концлагере Аушвиц в годы
Второй мировой войны, умер в больнице. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.56 | комментариев:
Экс-сотрудник администрации Аушвица Гренинг дожил до 96 лет Фото:
EPA Представители прокуратуры Ганновера подтвердили, что знакомы с
сообщением юриста о смерти подзащитного.Гренинг обвинялся в
причастности к убийству 300 тыс. венгерских евреев в 1942–1944
годах. Его называли "бухгалтером Аушвица", поскольку в его
обязанности входил пересчет денег и ценностей, конфискованных у
жертв.На суде Гренинг признал моральную вину перед
убитыми узниками "лагеря смерти", подтвердив, что знал об
уничтожении евреев. Но он считал, что юридических оснований для его
преследования нет.В 2015 году его приговорили к четырем годам
тюрьмы. Немецкий федеральный суд 28 ноября 2016
года оставил в силе приговор Гренингу.В январе 2018 года он
обратился к властям Нижней Саксонии с прошением о помиловании.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира