Народный художник Украины Давид Бабаев рассказал кто виноват в проигрыше "" в Лозанне и почему дело дошло до последней инстанции, а не была решена внутри страны.

Дело против Мариуполя, это дело Игоря Суркиса против Рината Ахметова, такое мнение он высказал,передает со ссылкой на .

"В этой истории есть две стороны медали: с одной - глупость Игоря Суркиса, с другой - коварство Рината Ахметова. решил, что в стране коррупции и в федерации футбола Украины, которая полностью лежит под Ахметовым, он добьется справедливости. Ждать правды от - глупо и наивно. "Мариуполь" принадлежит Ахметову, и все это знают ", - рассказал Бабаев.

должно было выиграть суд в Лозанне, однако проиграли из-за того что сработала плохо юридическая служба "".

"Федерация у нас абсолютно коррупционная, ее возглавляет Павелко, которым руководит Ахметов. Никакой справедливости от нее ждать нельзя, и дело не должно было доходить до Лозанны. Нужно было решить все на нашем внутреннем уровне, ведь 8 клубов были за", - добавил плут.

Также Давид Бабаев отметил, что, "" должно все же поехать в Мариуполь, чтобы избежать снятия с чемпионата.

"В будущем "" нужно ехать в Мариуполь - другого выхода нет. Если не поедут, то по регламенту ""снимут с соревнований. Ахметов не побоится. Снимут - и не будет команды "" в украинской премьер-лиге" , - подытожил Давид Бабаев.

Украинская футбольная премьер-лига засчитала техническое поражение трем командам киевского "" в матчах с командами "Мариуполя" в августе 2017 года. Киевское не поехали на матчи из-за отсутствия гарантий безопасности.

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