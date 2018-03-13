|Пьяный дезертир устроил тройное ДТП
|13.03.2018 02:58
|
В Одессе пьяный дезертир спровоцировал .
В результате аварии пострадало 5 человек,передает со ссылкой на .
11 марта около 23.30 на улице Бугаевского столкнулось 3 автомобиля. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями ВАЗ и .
Как выяснилось, водитель был пьян и находился в розыске за дезертирство. Правоохранители проводят соответствующие неотложные меры.
В поезде Одесса-Николаев сотрудник Департамента защиты экономики Нацполиции в Сумской области устроил стрельбу.
Поделитесь статьей с друзьями