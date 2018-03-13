Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости "новой налоговой философии". Порошенко: Нужна честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и ассоциациями бизнеса Фото: president.gov.ua "Я к вам обращаюсь, потому что мне, как президенту, и уверен, что и правительству, нужна ваша помощь с аргументацией", – пояснил он.По словам Порошенко, "по этому поводу нужна честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и ассоциациями бизнеса"."Речь идет не просто о налогах. Речь идет о новой философии. Мы защищаем этим законопроектом малый и средний бизнес. Значительно упрощается учет: что ты вывел – уплати налоги. Что оставил – инвестируй в бизнес", – отметил он.Глава государства подчеркнул, что на первом этапе такую практику можно распространить только на малый и средний бизнес. Также он готов "найти компромиссы по иностранным инвесторам"."Но 100% это на сегодняшний день во многих странах, включая Грузию, Эстонию – сработало положительно", – рассказал он.По убеждению президента, такая новая налоговая политика кардинально изменит инвестиционный климат."Зачем извлекать деньги? Вкладывай в развитие производства. Думаю, что здесь на сегодняшний день мы должны действовать решительно", – резюмировал Порошенко.На сайте президента опубликовали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал". При этом глава государства заявил, что пока не будет подавать его в Верховную Раду.4 октября 2017 года Кабинет Министров предварительно одобрил проект закона о налоге на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте. Министерство финансов публиковало основные тезисы документа на своем сайте.В январе 2018 года начальник офиса крупных налогоплательщиков Госфискальной службы Евгений Бамбизов предупредил, что из-за возможного введения налога на выведенный капитал госбюджет Украины потеряет 80 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что порошенко капитал выведенный нужна Теги: деньги