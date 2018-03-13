Президент США Дональд Трамп 10 марта во время выступления на многотысячном митинге в штате Пенсильвания спародировал классическое выступление главы государства, к которому привык избиратель, сообщил "Голос Америки". Глава Белого дома предупредил, что будет вести себя, "как подобает президенту", и представил кандидата в Конгресс от Республиканской партии Рика Саннона безэмоциональным голосом, используя клише и двигаясь очень скованно. Импровизацию Трампа толпа восприняла со смехом и аплодисментами. | Трамп считает, что быть скучным просто Скриншот: NBC News / YouTube "Видите, как это просто. Это куда проще чем то, что приходится делать мне. Но именно моя естественная манера значительно эффективнее. Давайте не забывать, что мы победили на выборах так как были сами собой. Если бы я был скованным и скучным, вы бы сейчас не пришли на меня смотреть", – с улыбкой сказал американский руководитель.8 ноября 2016 года Трамп был избран президентом США. 20 января 2017 года он официально вступил в должность.видео President Trump jokes about how boring it would be if he acted in a more “presidential” style pic.twitter.com/nPVSmNAwKK — FOX & friends (@foxandfriends) 11 марта 2018 г. Видео: FOX & friends ‏/ Twitter Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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