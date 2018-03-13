Сегодня, 12 марта, в Малиновском суде Одессы решали вопрос о продлении меры пресечения для подозреваемого в ужасном убийстве сотрудницы СИЗО Елены Порошенко.

В ходе заседания обвиняемый Василий Чемериз заявил, что его заставили пойти на это преступление: якобы некий сотрудник вместе с еще одним заключенным угрожал ему и семье, заставляя совершить убийство. Указания ему давали по телефону, передает со ссылкой на .

Якобы заказчики преступления преследовали цель сместить действующего начальника. Именно следовательно Василию Чемеризу позволили жить вне камеры. Имени и должности работника СИЗО подозреваемый пока не называет.

В итоге суд решил продлить содержание под стражей для убийцы еще на 60 дней - до 12 мая. Следующее рассмотрение дела по существу состоится 25 апреля.

Убийство произошло 17 августа: рецидивист убил и расчленил младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Елену Порошенко.

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