Служба безопасности Украины хочет 13 марта допросить внефракционного народного депутата Надежду Савченко в качестве свидетеля по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. Савченко сообщала, что находится в Страсбурге Фото: Надія Савченко / Facebook СБУ хочет допросить парламентария в качестве свидетеля по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана в 11.00 13 марта и 11.00 15 марта. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2092569234306404 12 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее вызывают в СБУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из Страсбурга.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Савченко приходила на судебное заседание по делу главы "Офицерского корпуса". Она говорила, что его задержание может свидетельствовать о "войне спецслужб" в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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