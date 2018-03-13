В Китае женщина пожаловалась на то, что ее заблокирован на 47 лет. Инцидент произошел после того, как она дала гаджет своему ребенку для просмотра познавательного видео. Причиной блокировки стал многократный ввод неправильного пароля. Об этом пишет со ссылкой на .

"Я не смогу ждать целых 47 лет", - отмечает расстроенная женщина.

Издание сообщает, что в случае шестикратного введения неверного пароля выдает сообщение о том, что гаджет будет отключен на минуту. Позднее время блокировки увеличивается до 5, 15 и 60 минут и более.

Разблокировать устройство можно лишь путем полного сброса настроек до заводских.

Ранее сообщалось, что . По их мнению, гаджет расчитан на использование в период немного более четырех лет.

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