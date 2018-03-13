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Тиллерсон подтвердил, что Россия, вероятно, несет ответственность за покушение на Скрипаля
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13.03.2018 04:39
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Покушение на бывшего разведчика Сергея Скрипаля подтверждает, что
РФ остается "безответственной дестабилизирующей силой", отметил
госсекретарь Рекс Тиллерсон. Тиллерсон: У нас есть полная
уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания Фото:
EPA "У нас есть полная уверенность в расследовании, которое
проводит Великобритания, и в ее оценке, что Россия, вероятно, несет
ответственность за набег с использованием нервно-паралитического
агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", –
подчеркивается в обращении.Тиллерсон отметил, что "покушение на
убийство частного лица на территории суверенного государства –
никогда не может быть оправдано"."Мы возмущены тем, что Россия, как
представляется, вновь занялась таким поведением. От Украины до
Сирии – а теперь и Великобритании – Россия продолжает
оставаться безответственной дестабилизирующей силой в мире,
действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств
и жизнями их граждан", – заявил госсекретарь.Тиллерсон
настоял, что для причастных к преступлению должны быть "серьезные
последствия"."Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном
Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши
действия", – резюмировал глава Госдепа.66-летнего Скрипаля и
его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами
отравления. Также в больницу доставили сержанта местной
полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12
марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что,
по данным следствия, во время покушения применялся
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в
России. По ее словам, Кремль должен предоставить
объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет
считать инцидент незаконным применением силы Россией против
Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом
Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные
действия РФ.До этого министр иностранных дел Британии Борис Джонсон
предупреждал, что страна будет жестко реагировать на любые
доказательства участия РФ в отравлении Скрипаля, вплоть до
снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018
году.
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