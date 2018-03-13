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Украина оштрафовала российские авиакомпании за полеты в Крым на 5,44 млрд грн
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13.03.2018 04:55
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За каждый полет в оккупированный Крым Государственная авиационная
служба Украины штрафовала компании РФ на 136 тыс. грн. Украина
начала судебные процессы против 40 российских авиаперевозчиков
Фото: pixabay.com В Госавиаслужбе отметили, что за каждое нарушение
предусматривался штраф в 136 тыс грн. По поводу взыскания средств
ведомство обращается в украинские суды, чтобы получить основания
для исков в международные инстанции.Среди нарушителей воздушного
пространства Украины фигурируют компании "Аэрофолот", "Уральские
авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", "Россия", "Нордавиа",
"Глобус", "Ред вингс", "Ямал", "Сибирь" и другие.По состоянию на
сентябрь 2017 года российские авиаперевозчики были должны Украине
2,7 млрд грн штрафов.Россия аннексировала Крым
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В октябре 2015 года Украина и
Россия официально прервали прямое авиасообщение. Условием
для снятия ограничений Украина называла прекращение полетов в Крым
российских авиакомпаний. Сейчас добраться из Украины в Россию и
наоборот на самолете можно только через стыковочный аэропорт,
чаще всего – в Минске, Риге, Стамбуле или Кишиневе.
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