В Киеве построят новую музыкальную школу, которая одновременно примет 160 учеников

В Подольском районе Киева на просп.Свободы, 5 построят детскую музыкальную школу по новейшим технологиям, которая одновременно сможет принять 160 учеников, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания с классами для проведения занятий и двумя концертными залами", – сказано в сообщении.

О проведении этих работ мэр Киева Виталий Кличко уже подписал соответствующее распоряжение, с которым можно ознакомиться на сайте мэрии.

Отмечается, что заказчиком работ выступит Подольская райгосадминистрация, которая выберет генеральную проектную и подрядную строительные организации. А проектную документацию и исполнительные чертежи рассмотрят в Департаменте градостроительства и архитектуры для занесения в базу градостроительного кадастра столицы. Земельно-правовые вопросы будут решены с действующим законодательством.

"Финансирование строительства будет осуществляться за счет бюджетных средств в рамках Программы экономического и социального развития г.Киева на 2018-2020", – отметили в пресс-службе ведомства.