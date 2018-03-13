Журналистка "Радио Свобода" Дарья Комарова рассказала, что в 2012 году режиссер и депутат Госдумы РФ Станислав Говорухин в ресторане в Чебоксарах просил ее снять колготки и "ходить подле него". Комарова: Говорухин просил никому не рассказывать о его непристойных предложениях Фото: Дарья Комарова / Facebook По словам Комаровой, случай произошел в Чебоксарах в 2012 году, когда она брала у Говорухина интервью в ресторане "Ехрем Хуща"."Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет", – отметила журналистка.Несмотря на случай, ей все же удалось взять "самое провальное интервью" у режиссера. Комарова утверждает, что после беседы Говорухин дал ей свой телефон и попросил обязательно позвонить, а также "никому не рассказывать о его непристойных предложениях". https://www.facebook.com/komarova12/posts/1878931765511524 В ответ на обвинения Говорухин в разговоре с РБК заявил: "Мне кажется, мужчине, если он мужчина, не пристало даже задавать таких вопросов". В комментарии изданию "Медуза" депутат сказал, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году.При этом на сайте чебоксарского издания "ProГород" можно обнаружить интервью Говорухина, датированное 2 февраля 2012 года, в котором он говорит, что в город "приезжал и будет приезжать".Комарова заявила, что с помощью своего признания "хотела заступиться за коллег телеканала "Дождь", которые не постеснялись рассказать правду о домогательствах некоторых особей мужского пола из Госдумы".В феврале корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук обвинили в домогательствах депутата Леонида Слуцкого. Парламентарий назвал это заказной акцией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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