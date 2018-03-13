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140 конгрессменов-демократов пригрозили Трампу более жестким законом о санкциях против РФ
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13.03.2018 05:59
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Президет США Дональд Трамп показал за последний год, что будет
"постоянно оправдывать" главу Кремля Владимира Путина, заявили в
Демократической партии. Конгресс США одобрил новые санкции против
РФ еще летом 2017 года Фото: EPA "Ваши действия за последний год
показали, что вы будете постоянно оправдывать президента РФ
Владимира Путина и отрицать его признанное содействие вашей
кампании в 2016 году", – говорится в обращении к Трампу.Главу
Белого дома обвинили в "игнорировании закона и неспособности
остановить дополнительное вмешательство в выборы"."Мы предоставили
вам инструменты, необходимые для решения этой задачи. Если вы
продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем настаивать на
дополнительных законодательных мерах с более строгими требованиями.
Если вы отказываетесь защищать США от враждебного иностранного
правительства, Конгресс должен действовать самостоятельно", –
предупредили демократы.2 августа 2017
года Трамп подписал закон "О противодействии
противникам Америки через санкций" о введении ограничительных
мер против Ирана, России и Северной Кореи.Документ сократил
максимальный срок кредитования российских банков, находящихся
под санкциями, до 14 дней, а для компаний
нефтегазового сектора – до 30 дней. Президенту США
разрешили применять санкции к лицам, которые намерены вложить
в строительство российских экспортных трубопроводов более $5
млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязал
президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение
или отмену санкций. Главу Белого дома лишили права снимать
ограничительные меры личным указом.Согласно инициативе,
министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным
департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира
Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия
Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга. В список также попали
бизнесмены с состоянием более $1 млрд.
Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге
200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской
версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил,
что во второй, засекреченной, части доклада говорится о
возможном введении новых санкций против РФ.Президент России
Владимир Путин заявил, что Россия не будет отвечать на
подготовленные инициативы.Эксперт Atlantic Council АндерсАслунд,
который участвовал в работе над документами, рассказал,
что список россиян в "кремлевском докладе" подменили в
последний момент. По словам экс-посла США в РФ Майкла
Макфола, Трамп несерьезно отнесся к формированию материала, и
в Конгрессе докладом недовольны.6 марта директор Национальной
разведки США Дэн Коутс заверил, что новые санкции против России
введут в ближайшее время.
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