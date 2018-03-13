В 2017 году украинские оперативники разоблачили организацию ООО Экспедиция, которая завербовала около сотни граждан Украины для работы в России. Работникам подбрасывали наркотики, а потом приговаривали к отбыванию наказания,передает со ссылкой на .

"Осужденных в украинцев вербуют сотрудники и шантажом заставляют воевать на Донбассе на стороне боевиков. Им предлагают год контракта или тюремный срок. Кто соглашается на год контракта, следовательно обещают "чистые" документы и возможность вернуться в Украину", - пояснил Артем Крищенко из департамента противодействия торговле людьми .

Среди завербованных лиц люди разных возрастных категорий. Сейчас дело ООО Экспедиция слушается в Соломенском суде , на скамье подсудимых находятся пять человек.

Крищенко отметил, что война на Донбассе не закрыт границу с Россией не только увеличили количество жертв современного рабства, но и дают возможность преступникам беспрепятственно приезжать в Украину.

Россияне вербуют наркокурьеров из Украины. Несколько тысяч украинцев оказались в тюрьмах, потому отказывались работать. Вербовщики предлагают украинцам стать наркокурьерами за 1000 долларов в месяц. Сразу дают деньги на проезд и жилье, обещают безбедную жизнь в России.

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