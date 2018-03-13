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В профильном комитете Рады не могут спрогнозировать, когда будет принят закон о нулевом декларировании
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13.03.2018 06:31
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Законопроект о нулевом декларировании должен помогать
деофшоризации, отметила глава комитета Верховной Рады по вопросам
таможенной и налоговой политики Нина Южанина. Южанина: Нам нужно
широкое обсуждение налоговых инициатив Фото: kompmp.rada.gov.ua/ По
ее словам, инициатива входит в пакет BEPS по борьбе с налоговыми
злоупотреблениями и должна помогать деофшоризации.Южанина
напомнила, что в парламент подали законопроект о либерализации
валютного рынка."Львиная часть этого законопроекта как раз связана
с принятием только законодательного пакета ВEPS. Без принятия
пакета BEPS этот закон о либерализации валютного рынка не
заработает в полной мере. Это может объяснить любой бизнесмен и
хозяин бизнеса", – пояснила глава комитета.Южанина напомнила,
что на данном этапе президент призвал все экспертное общество и
бизнес принять участие в обсуждении уже существующих наработок
профильного комитета."Нам нужно широкое обсуждение этих
предложений. Тем более, что они у нас уже есть. Но пока что сложно
прогнозировать, когда будет принят закон о нулевом декларировании.
На этом этапе у нас есть возможность зарегистрировать эти
законодательные инициативы в парламенте и продолжить дискуссию для
подготовки окончательного и согласованного текста", – сказала
нардеп.BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – план
действий Организации экономического сотрудничества и развития
по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу
прибыли из-под налогообложения. Декларация о BEPS была принята
на заседании Совета министров ОЭСР в 2013 году по просьбе G20.
В рамках плана разработано 15 шагов, которые покрывают
различные сферы по противодействию агрессивному налоговому
планированию.Украина присоединилась к плану BEPS 1 января
2017 года.12 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко
заявил, что внес законопроект "О валюте" на рассмотрение
парламента, а документ о нулевом декларировании решил пока что не
подавать.
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