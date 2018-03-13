Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы рекомендует парламенту снять неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Соответствующее решение на заседании комитета приняли единогласно, передает со ссылкой на .

Отметим, по результатам заседания комитета Раде рекомендовали разрешить привлечь Бакулина к уголовной ответственности, а также дать разрешения на его задержание и арест.

Напомним, ранее спикер украинского парламента заявил, что Рада может рассмотреть снятие неприкосновенности с Бакулина на этой неделе.

Бакулин возглавлял НАК " Украины" в 2007 году и в 2010-2014 годах. По данным следствия, он причастен к закупке так называемых "вышек Бойко", которые приобрели по завышенным ценам. По данному делу его задерживали в 2014 году, однако позже Печерский райсуд отпустил Бакулина под залог в 10 млн гривен.

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