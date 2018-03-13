|На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО
|13.03.2018 06:47
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https://www.facebook.com/ato.news/posts/1885263231484474
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последняя попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась 5 марта 2018 года.
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