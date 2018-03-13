|"Кучму геть": Кравчук потребовал заменить Кучму на Порошенко на переговорах по Донбассу в Минске
|13.03.2018 07:11
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На переговорах по Донбассу в Минске нужно поднять уровень представительства Киева, заменив нынешнего представителя Леонида Кучму, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
«При всем уважении к Леониду Даниловичу, он не является действующим президентом. Поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня министров иностранных дел», – приводит РИА «Новости» слова Кравчука.
Вести переговоры, по его мнению, не должны люди, у которых есть только поручения, а не полномочия.
Кравчук отметил необходимость переговоров, но указал, что сейчас они не приносят эффекта. А вот в случае участия украинских должностных лиц принимаемые в Минске документы сможет ратифицировать Верховная рада, заявил Кравчук. Он считает, что именно следовательно в законе о так называемой реинтеграции Донбасса нет упоминаний о минских соглашениях.
Кроме того, он призывает расширить формат переговоров: «Например, там должно быть не три страны, а 12 стран».
Напомним, вопрос о том, может ли Кучма представлять Киев на переговорах с ДНР и ЛНР, обсуждается не первый год.