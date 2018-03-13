В июле главе Кремля Владимиру Путину придется "как-то заканчивать" с агрессией на востоке Украины, отметил первый президент Украины Леонид Кравчук. Кравчук не знает, пойдет ли Путин "по пути разума" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "До чемпионата Путин не будет начинать или расширять агрессивные действия. Это понятно: когда страна становится местом, куда съезжаются люди со только мира, и она при этом ведет войну против другой страны, кто туда поедет?", – отметил он.По словам Кравчука, после турнира перед Путиным "станет вопрос: надо как-то с этим заканчивать"."Украина не даст ему превратить Донбасс в замороженную точку. И мир не даст. Если так пойдет дальше, то санкции могут не просто расшириться, а приобрести более жесткий характер. Речь идет о финансовых санкциях. Например, запрет на участие России в международных расчетах через банковской международной системы. И такое возможно", – заверил экс-президент.Кравчук уверен, что Донбасс "не может оставаться тлеющей угрозой, которая в любой момент может превратиться в пламя"."Этого не захочет, прежде только, Украина, этого не захочет Европа, этого не захотят Соединенные Штаты Америки и другие большие страны мира", – пояснил он.Кравчук признал, что не может предугадать, как Путин поведет себя на Донбассе."То, что он пугает мир какой-то ракетой, которая может вечно летать вокруг земли – у многих это уже вызывает иронию. Но ведь он пугает. Поэтому, как он будет действовать дальше, пойдет ли он по пути разума и гуманизма или по пути КГБ, я не знаю", – резюмировал прежний глава государства.Вооруженный конфликт на востоке Украины длится с апреля 2014 года. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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