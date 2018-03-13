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Кравчук ожидает, что Путин примет решение по Донбассу после чемпионата мира по футболу
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13.03.2018 07:11
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В июле главе Кремля Владимиру Путину придется "как-то заканчивать"
с агрессией на востоке Украины, отметил первый президент Украины
Леонид Кравчук. Кравчук не знает, пойдет ли Путин "по пути разума"
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "До чемпионата Путин не будет
начинать или расширять агрессивные действия. Это понятно: когда
страна становится местом, куда съезжаются люди со только мира, и
она при этом ведет войну против другой страны, кто туда
поедет?", – отметил он.По словам Кравчука, после турнира перед
Путиным "станет вопрос: надо как-то с этим заканчивать"."Украина не
даст ему превратить Донбасс в замороженную точку. И мир не даст.
Если так пойдет дальше, то санкции могут не просто расшириться, а
приобрести более жесткий характер. Речь идет о финансовых санкциях.
Например, запрет на участие России в международных расчетах через
банковской международной системы. И такое возможно", – заверил
экс-президент.Кравчук уверен, что Донбасс "не может оставаться
тлеющей угрозой, которая в любой момент может превратиться в
пламя"."Этого не захочет, прежде только, Украина, этого не захочет
Европа, этого не захотят Соединенные Штаты Америки и другие большие
страны мира", – пояснил он.Кравчук признал, что не может
предугадать, как Путин поведет себя на Донбассе."То, что он пугает
мир какой-то ракетой, которая может вечно летать вокруг
земли – у многих это уже вызывает иронию. Но ведь он пугает.
Поэтому, как он будет действовать дальше, пойдет ли он по пути
разума и гуманизма или по пути КГБ, я не знаю", – резюмировал
прежний глава государства.Вооруженный конфликт на востоке
Украины длится с апреля 2014 года. Чемпионат мира по
футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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