В задержали мошенника, который в 2014 году незаконно завладел коммунальным кинотеатром Молодежный, передает со ссылкой на .

Злоумышленник на основании фальшивых свидетельства о праве собственности и справки из Киевского городского БТИ присвоил кинотеатр, стоимость которого на то время составляла более 800 тыс. гривен, сообщили в столичной прокуратуре.

Сейчас мошеннику объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в отдельно крупных размерах) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины. Решается вопрос о его аресте.

Кроме того, прокуратура обратилась в райсуд с иском об истребовании здания кинотеатра в коммунальную собственность.

Ранее сообщалось, что в Никополе на Днепропетровщине задержали 29-летнюю женщину, которая обворовывала пьяных мужчин на улицах города, возле кафе, баров.

Женщина знакомилась с мужчинами пьян и под предлогом позвонить просила телефон, с которым отходила. Когда хозяин вспоминал о нем, женщину уже найти не удавалось.

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