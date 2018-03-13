Законопроект об Антикоррупционном суде будет вынесен на рассмотрение парламента не раньше, чем в апреле.

Об этом сказал заместитель председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции ,передает со ссылкой на .

"Апрель", - ответил он.

"Я прогнозирую до двух тысяч поправок. Сам 10 подам. Дедлайн подачи поправок - эта неделя. Соответственно, техническое сведение их в одну таблицу - это три-пять дней. Это если весь секретариат комитета будет над этим работать. А рассмотрение поправок в профильном комитете - это хотя бы пять заседаний. При любой политической воле комитет в марте сможет только это рассмотреть. Соответственно, в апреле выносить на второе чтение", - пояснил .

Он отметил, что такая схема сработает только если будет политическая воля всех игроков парламента.

1 марта поддержала президентский законопроект № 7440 об Антикоррупционном суде. За его принятие проголосовали 282 депутата.

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