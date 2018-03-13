Одесская полиция рассследует факт избиения учеников репетитором Раисой Тихоновой. Видео с избиением детей было изложено в сеть. Известно, что случай побоев, зафиксированный на видео, не одноразовый, передает со ссылкой на .

По словам анонимного рассказчика, Раиса Тихонова регулярно занималась рукоприкладством по отношению к детям, которые не были успешными в учебе.

"Я бунтовал с самого начала, пытался рассказать о побоях, но даже родители мне не сразу поверили, так как садистка была слишком красноречива. Но потом одна девочка рассказала, что меня действительно били, меня забрали, а ее выгнали на следующий день. Еще она учила нас доносить на других учеников. Меня часто сдавали и однажды я решил сам сдать одного мальчика. Он был избит, а мне потом было стыдно. После ухода я очень хотел подать на нее в суд, но мама сказала, что родители всех остальных учеников опровергнут мои показания, а доказательств у меня не было, и оно появилось только через семь лет", - говорит один из учеников.

Также аноним опроверг слухи о том, что такой подход к образованию, якобы, имел успех между учеников, мол те лучше учились и показывали отличные результаты.

"Один человек нагло соврала журналистам, сказав, что его сын к ней ходил и получил медаль в школе. Его сын учился плохо и за это у нее не раз лишался части волос. А дочь действительно к ней ходит и считает нормальным то, что ее бьют", - написал автор.

Также неизвестный автор отметил, что дети после занятий с побоями получили психологические травмы, а многие до сих пор не хотят об этом говорить. За долгие годы учебы Раиса Тихонова искалечила десятки детских судеб.

Ситуацию с репититоршей прокомментировала журналистка из Одессы Зоя Казанджы.

"У меня в школе не было учителей, склонных к насилию. Довольно долго я так считала. А потом начала напоминать-вспоминать. Они были. Заставлять мыть пол в спортзале тех, кто показал плохие результаты, например. Заставлять дежурить в классной комнате учеников проштрафившихся - некоторые "дежурили" месяцами. Заставлять подстригать волосы до 2 сантиметров и выгонять с уроков, если "космы". Заставлять краснеть в подростковом возрасте от оскорбительных "шуток" со стороны учителя. Слушать, что ты "тупой и будешь коровам хвосты крутить". Раздавать подзатыльники ребятам. Повышать голос, кричать, обзывать. Отбирать портфель и требовать, чтобы за ним пришел отец. Вызвать родителей в школу ", - пишет Казанджы.

Репетитор из Одессы жестоко издевалась над учениками младших классов, приходили к ней заниматься. Некоторые уроки записали на видео и выложили в сеть. С их помощью правоохранители нашли нарушительницу. На опубликованном ролике видно, как репетитор требует у ребенка прощения, душит его. Занятия проходили в Беляевском районе Одессы в 2016 году. Учительница призналась в содеянном.

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