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Жанна Бадоєва здивувала відвертими фото у пікантних пеньюарах (ФОТО)
13.03.2018 07:33
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Відома телеведуча Жанна Бадоєва ось уже кілька років мешкає в Італії разом зі своїм третім чоловіком Василем Мельничиним і активно ділиться з шанувальниками яскравими світлинами.

Днями зірка в честь восьмого березня поділилася з фанами пікантними фото, на яких позує у розкішних сункях-пеньюарах. Зірка доповнила образ прикрасами і продемонструвала неймовірно струнку фігуру.

Допис, поширений Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 5 Бер 2018 р. о 11:26 PST



Допис, поширений Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 7 Бер 2018 р. о 3:11 PST


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