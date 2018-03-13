|СБУ проводит 25 обысков у агентов России
|13.03.2018 07:37
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проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют страны-агрессора в проведении антиукраинских акций,передает со ссылкой на .
"Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многое другие доказательства подрывной работы против нашей страны", - пояснила Елена Гитлянская, спикер .
В уточнили, что обыски прошли также у журналистов.
"Среди этих людей есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия".
Детали спецоперации сообщит после завершения обысков.
Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в
доме первого заместителя председателя Государственной миграционной
службы Дины Пимаховои.