проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют страны-агрессора в проведении антиукраинских акций,передает со ссылкой на .

"Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многое другие доказательства подрывной работы против нашей страны", - пояснила Елена Гитлянская, спикер .

В уточнили, что обыски прошли также у журналистов.

"Среди этих людей есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия".

Детали спецоперации сообщит после завершения обысков.

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в доме первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховои.

29 ноября и ГПУ провели обыски у работников НАБУ. Задержали агента НАБУ во время передачи взятки.

В НАБУ сообщили, что во время задержания работника НАБУ и сорвали спецоперацию по выявлению взяточников в Государственной миграционной службе Украины. Пимахова подала заявление в . Рассказала, что мужчина по имени Сергей Боярский предлагал ей взятку, от которого она якобы отказалась.

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