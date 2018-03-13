В активе сборной Украины уже 11 наград Паралимпиады в Пхенчхане, в медальном зачете она занимает третью позицию, уступая США и "нейтральным паралимпийским атлетам". Радь принес сборной Украины четвертое золото Фото: ЕРА Радь победил в биатлонной гонке на 12,5 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Людмила Ляшенко добавила в копилку сборной еще одну бронзу, финишировав третьей в лыжной гонке на 10 км стоя. Для Ляшенко это уже третья бронзовая награда Пхенчхана.В активе сборной Украины уже 11 наград – четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых. В медальном зачете Украина занимает третью позицию, уступая США и "нейтральным паралимпийским атлетам". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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