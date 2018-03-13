В активе сборной Украины уже 11 наград Паралимпиады в Пхенчхане, в
медальном зачете она занимает третью позицию, уступая США и
"нейтральным паралимпийским атлетам". Радь принес сборной Украины
четвертое золото Фото: ЕРА Радь победил в биатлонной
гонке на 12,5 км между спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата.Людмила Ляшенко добавила в копилку
сборной еще одну бронзу, финишировав третьей в лыжной гонке на 10
км стоя. Для Ляшенко это уже третья бронзовая награда Пхенчхана.В
активе сборной Украины уже 11 наград – четыре золотые, две
серебряные и пять бронзовых. В медальном зачете Украина
занимает третью позицию, уступая США и "нейтральным
паралимпийским атлетам".
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