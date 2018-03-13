|Украинская сборная выборола 4-е золото на Паралимпийских играх-2018
|13.03.2018 08:03
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Главную награду он выборол в биатлоне, указано на официальном сайте соревнований.
Отмечается, что Радь был лучшим на трассе, а затем ему не было равных при стрельбе — он не допустил ни единой ошибки.
Его преимущество над соперником на финише соревнований достигло более минуты.
Отметим, что в лыжных гонках на 15 километров между мужчин, где украинец Максим Яровой получил золотую награду, Тарас Радь финишировал на 7 месте.
В итоге, на четвертый день соревнований Украина уже имеет 10 наград: четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.
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