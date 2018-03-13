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Украинская сборная выборола 4-е золото на Паралимпийских играх-2018
13.03.2018 08:03
Украинская сборная выборола 4-е золото на Паралимпийских играх-2018 Украинский спортсмен Тарас Радь принес сборной Украины четвертую золотую медаль на Паралимпийских играх 2018 в южнокорейском Пхенчхан.

Главную награду он выборол в биатлоне, указано на официальном сайте соревнований.

Отмечается, что Радь был лучшим на трассе, а затем ему не было равных при стрельбе — он не допустил ни единой ошибки.

Его преимущество над соперником на финише соревнований достигло более минуты.

Отметим, что в лыжных гонках на 15 километров между мужчин, где украинец Максим Яровой получил золотую награду, Тарас Радь финишировал на 7 месте.

В итоге, на четвертый день соревнований Украина уже имеет 10 наград: четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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