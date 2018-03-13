Считается, что сверхмассивные черные дыры существуют в центрах большинства, если не всех, крупных галактик, где они питаются окружающим газом, пылью и другим материалом. Исследователи говорят, что два новых исследования показывают, что эти массивные черные дыры намного больше, чем ожидалось, исходя из скорости формирования окружающих звезд.

«Мы пытаемся восстановить гонку, начавшую миллиарды лет назад», — сказал Гуан Ян, исследователь штата Пенсильвания и ведущий автор одного из исследований. «Мы используем экстраординарные данные, взятые из разных телескопов, чтобы выяснить, как разворачивалась эта космическая конкуренция».

Используя данные рентгеновской обсерватории Чандра и других телескопов, исследование Янга исследовало скорость роста черных дыр в галактиках на 4,3 млрд. до 12,2 млрд световых лет от Земли. Исследователи сравнили темпы роста черной дыры с темпом роста звезд в галактике-хозяине.

Раннее исследование показало, что черные дыры и звезды в принимающих галактиках обычно растут в тандеме друг с другом. Однако новые результаты, которые доступны на arXiv.org и будут опубликованы в апрельском номере журнала Monthly Notices Королевского астрономического общества, показывают, что чем больше галактика, тем больше соотношение между темпами роста ее черного дыры и звезды.

Очевидный вопрос: «Почему?» задал в том же заявлении Нил Брандт, исследователь штата Пенсильвания. «Возможно, массивные галактики более эффективны при подаче холодного газа в их центральные сверхмассивные черные дыры, чем менее массивные».

Во втором исследовании, которое также использовало данные Чандры, группа исследователей обнаружила, что в больших галактиках черные дыры растут примерно в 10 раз быстрее, чем звезды галактики.

«Мы обнаружили черные дыры, которые намного больше, чем мы ожидали», — сказал в заявлении Мар Меццуа, ведущий автор второго исследования и исследователь Института космических наук в Барселоне, Испания. «Может быть, они вышли из этой гонки, чтобы расти, или, может быть, они имели преимущество в скорости роста, которая длилась миллиарды лет».

Согласно исследованию, ученые сосредоточились на черных дырах в некоторых «самых ярких и самых массивных галактиках во Ввселенной». Они смотрели на 72 галактики в центре скоплений галактик, расположенных примерно на 3,5 миллиарда световых лет от Земли.

Наряду с рентгеновской обсерваторией Чандра исследователи использовали данные из Австралийского телескопа Compact Array, Карла Г. Янского. Исследователи смогли оценить массы сверхмассивных черных дыр на основе связанных с ними рентгеновских снимков и радиоизлучения. Команда обнаружила, что черные дыры были примерно в 10 раз больше, чем предполагалось с использованием традиционных методов, предполагавших, что черные дыры и их галактики растут в тандеме.

Кроме того, согласно заявлению, почти половина черных дыр, которые исследователи изучали, оказались более крупными «ультрамассивными» черными дырами, а не просто сверхмассивными черными дырами.

В то время как сверхмассивные черные дыры обычно в миллионы раз тяжелее нашего Солнца , «ультрамассивные» черные дыры, по оценкам, содержат не менее 10 миллиардов солнечных масс.

«Мы знаем, что черные дыры являются экстремальными объектами», — сказал в заявлении Дж. Хлавачек-Ларрондо, соавтор второго исследования и ученый из Монреальского университета. «Поэтому не удивительно, что самые экстремальные примеры из них нарушают правила, которым, как мы думали, они должны были следовать».

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