Власти Крыма под угрозой увольнения заставляют крымских татар принять участие в голосовании на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта.

Как сообщили в Крымской правозащитной группе, факты давления зафиксированы со стороны руководства крымских школ и Октябрьского пансионата для престарелых и инвалидов.

«В Октябрьском гериатрическом пансионате руководство провело собрание коллектива. На собрание пригласили только сотрудников из числа крымских татар. Директор просила всех прийти на выборы, а тех, кто не придет, того вынуждена будет уволить «по собственному желанию» (указание сверху). Директор говорит, что все должны обязательно проголосовать, потому что есть опасения диверсий со стороны крымских татар», – сообщил информатор.

Кроме того, в некоторых школах учеников заставляют участвовать в выставке рисунков о выборах и рисовать плакаты к выборам президента РФ. По информации правозащитников, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.

«Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков «Мама, папа, я – в выборах участвует вся семья», – фотографии таких записей в дневниках детей предоставил Крымской правозащитной группе источник в одной из крымских школ.

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