|С мая 2018 года в медзаведениях Украины появится новая услуга
|13.03.2018 08:27
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Это должно произойти в рамках программы «Доступные лекарства» и планируется в 5 регионах Украины, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.
По его словам, после апреля 2018 года запланированы пилотные проекты по запуску «электронного рецепта». Их запустят в пяти регионах Украины, в частности в городе Бахмут.
«Функция будет расширяться по тех заведениях, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Очень важно, что сюда постоянно будут добавляться новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь — тех заболеваний, которые лечатся на амбулаторном звене», — объяснил Илык.
Чиновник также уточнил, какие лекарства в первую очередь будут выписываться по «электронному рецепту».
«Собственно во всех государствах, которые возвращают стоимость лекарств, в первую очередь речь идет о тех лекарствах, которые используют на амбулаторном приеме. Не лечась в больнице, а когда ты приходишь в поликлинику», — сказал он.
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