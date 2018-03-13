После длившегося год расследования представитель Техаса республиканец Майк Конавей заявил, что комитет завершил проведение десятков опросов.

Республиканцы в комитете разведки Палаты представителей США не обнаружили доказательств сговора между сотрудниками избирательного штаба действующего американского президента Дональда Трампа с Россией.

После длившегося год расследования представитель Техаса республиканец Майк Конавей заявил, что комитет завершил проведение десятков опросов с участием свидетелей и поделится этим докладом с демократами во вторник, 13 марта.

Общественность не увидит отчет до тех пор, пока демократы не рассмотрят его, и разведывательное общество решит, какая информация может стать общедоступной. Отмечается, что этот процесс, может занять недели.

Как говорится в публикации, проект доклада «обязательно порадует Белый дом и возмутит демократов комитета, которые еще не видели этот документ».

Ожидается, что демократы опубликуют отдельный отчет с совершенно другими выводами.

Ранее Трамп часто заявлял, что между его президентской предвыборной кампанией и Россией «не было никакого заговора».

В то же время, четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.

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