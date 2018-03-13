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Четвертое золото Паралимпиады для Украины завоевал Тарас Радь
13.03.2018 08:30

Четвертое золото Паралимпиады для Украины завоевал Тарас Радь

Четвертое золото Паралимпиады для Украины завоевал Тарас Радь

Самый младший спортсмен украинской сборной завоевал для Украины четвертую золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщается на сайте соревнований.

Отмечается, что 18-летний Т.Радь первым финишировал в биатлонной гонке на дистанции 12,5 км между спортсменов. Второе и третье место заняли спортсмены из США.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил чемпиона и Украину с победой.

"Невероятно! Поздравляем Тараса, а также Игоря Рептюха, который получил "серебро" и Людмилу Ляшенко с "бронзой". Молодцы!", – говорится на официальной странице главы государства в соцсети Фейсбук.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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