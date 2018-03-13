Расследование длилось год. Никаких связей между президентской кампанией Дональда Трампа и Россией не выявлено.

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Республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей завершили проект доклада, в котором говорится о том, что не было никакого заговора или координации действий между президентской кампанией нынешнего американского руководителя Дональда Трампа и Россией, информирует svodka.net.

Об этом сообщает AP.

Расследование длилось год.

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Республиканец Майк Конавей заявил, что комитет завершил проведение десятков опросов свидетелей и поделится этим докладом с демократами во вторник.

Заметим, что общественность не увидит отчет до тех пор, пока демократы не рассмотрят его, а разведывательное общество решит, какая информация может стать общедоступной. Этот процесс может занять недели.

«Проект доклада обязательно порадует Белый дом и возмутит комитет демократов, которые еще не видели этот документ, — пишет издание.

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Демократы, вероятно, опубликуют отдельный отчет с совершенно другими выводами.

Добавим, что в США несколько структур расследуют возможные связи Дональда Трампа с Россией.

Офис специального прокурора США по расследованию «русского дела» потратил за четыре с половиной месяца свыше 3,2 млн долларов, причем, внутренняя проверка в рамках американского Минюста не нашла нарушений в финансовой отчетности.

За этот период на деятельность Офиса спецпрокурора было потрачено из бюджетных средств 3 млн 213 тыс. 695 долларов США. Наибольшая часть из этой суммы (1,709 млн долларов) пошла на денежное содержание и выплаты персоналу учреждения. Кроме того, покрывались транспортные расходы для персонала и вещей, аренда помещений, оплата услуг по контрактам, материально-техническое обеспечение. Немалая сумма – 0,7 млн долларов была выделена на приобретение оборудования.

Должность специального прокурора США в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы в стране была введена Министерством юстиции 17 мая 2017 года. На нее был назначен прежний директор ФБР Роберт Мюллер, который сформировал Офис специального прокурора США.

Кроме спецпрокурора, параллельные расследования по России проводят несколько комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, что Разведывательный комитет Сената США – одна из нескольких следственных структур, которая вместе с другими комитетами в Конгрессе и офиса специального прокурора Роберта Мюллера расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года и возможный сговор со стороны кампании президента Дональда Трампа с россиянами.

Трампа порадовало, что республиканцы не нашли доказательств его связей с РФ.

Президент США разместил эмоциональный пост в сети Twitter после того, как республиканцы из Комитета по разведке нижней палаты Конгресса США, несмотря на возражения демократов заявили, об отсутствии сговора кампании Трампа с россиянами.

Соответствующее сообщение появилось на официальной твиттер-странице главы Белого дома в понедельник вечером, передает Укринформ.

«Комитет Палаты представителей по вопросам разведки после длительного 14-месячного расследования не нашел никаких подтверждений сговора или координации между кампанией Трампа и Россией, чтобы оказать влияние на выборы президента 2016 года», — написал заметил Белого дома.

Все слова в сообщении американского президента выписаны крупными буквами, что он обычно делает, когда хочет акцентировать внимание на том или ином высказывании.

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