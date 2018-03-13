|Президенты рекомендуют: опубликован ТОП-10 любимых книг бывших глав США
|13.03.2018 08:35
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Барак Обама и Билл Клинтон опубликовали рекомендованные списки чтения в социальных сетях, а многие другие обсудили свои любимые книги в прошлых интервью.
Джордж Буш-старший сказал, что он все узнал о жизни, прочитав роман «Война и мир» Льва Толстого. Рональд Рейган читал романы Тома Клэнси для вдохновения, прежде чем бросать вызов саммитам со своими российскими коллегами.
Другие рекомендации бывших президентов США включают «Охоту за «Красным октябрем»» и «Макбет».Дональд Трамп: «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка
Президент Дональд Трамп не является заядлым читателем, по его собственному признанию. Помимо рекомендации партизанских книг, восхваляющих его или нападения на Хиллари Клинтон, Трамп публично не обсуждал и не опубликовал рекомендованный список чтения, как это было у прошлых президентов.
Белый дом также не ответил на требование бизнес-инсайдера на рекомендации книг Трампом. Однако в интервью с Майклом Вольфом в 2016 году Трамп назвал книгу «На Западном фронте без перемен», написанную ветераном Великой Отечественной войны.
В книге описываются крайние физические и умственные потери, которыми война встречает солдат, и как трудно реинтегрироваться обратно в гражданскую жизнь.Барак Обама: «Выселенные: Нищета и благополучие в американском городе» Мэтью Десмонда
В « Выселенные: Нищета и благополучие в американском городе» социолог Гарварда Мэтью Десмонд исследует восемь семей Милуоки на грани нищеты и проливает свет на глубокие проблемы, с которыми сталкиваются обедневшие семьи.
Книга научной литературы посвящена списку Обамы из его 12 любимых книг с 2017 года , где вы можете найти больше рекомендаций 44-го президента.Джордж Буш-младший: «В защиту демократии» Натана Щаранского
43-й президент Джордж Буш-старший был настолько очарован «В защиту демократии» Натана Щаранского, что он наградил советского автора официальной медалью свободы в 2006 году.
Щаранский написал книгу после заключения в тюрьму на девять лет за высказывание против советского режима. В своей книге он утверждает, что только демократические государства могут защитить благосостояние граждан. Щаранский занимал ряд должностей в израильском правительстве, в том числе в качестве заместителя премьер-министра.Билл Клинтон: «Как стать омерзительно богатым в развивающейся Азии» Мохсина Хамида Б
Как и Обама, прежний президент Билл Клинтон опубликовал список своих любимых книг в 2017 году. Сатирическая работа Мохсина Хамида оказалась первой в списке.
Вымышленная работа показывает больного мальчика с большими мечтами; он пародирует стиль популярных книг самопомощи и предлагает резкую критику капитализма, не имеющего ограничений.Джордж Буш-старший: «Война и мир» Льва Толстого
Старший Буш сказал в интервью, что он дважды читал «Войну и мир» Толстого, и что «роман многому научил его в жизни».
Толстой писал работу между 1862 и 1869 годами, сплетя многовекторную историю о пяти аристократических семьях в России с философскими размышлениями о природе человеческого существования.Рональд Рейган: «Охота за «Красным октябрем»» Тома Клэнси
Президент Рональд Рейган был огромным поклонником Тома Клэнси, и, как сообщается, он прочитал книги Клэнси, чтобы получить представление о советских врагах перед большими встречами. Кажется, что чувство было взаимным: Клэнси посетил Рейгана в Белом доме.
«Охота за «Красным Октябрем»» — это оригинальная работа Клэнси. В книге рассказывается о советской подводной лодке, пойманной в политической игре «кошки-мышки», и о бывшем агентстве ЦРУ в центре только этого.Джимми Картер: «Давайте воздадим почести знаменитых мужам» Джеймса Эйджи и Уокера Эванса
«Давайте воздадим почести знаменитых мужам» считается одним из эпохальных произведений о жизни Америки в начале 20-го века. Книга рисует яркую картину жизни белых землевладельцев на Юге.
Сопряженная с фотографиями Эванса, работа была встречена с критическим одобрением, когда она была опубликована. Картер мог бы относиться к элементам истории: он вырос без электричества и канализации на арахисовой ферме в Грузии.Дуайт Д. Эйзенхауэр: «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» Марка Твена
Музей Президентской библиотеки Дуайта Д. Эйзенхауэра рассказывает о необычной истории Марка Твена об инженере из Коннектикута, отправленном в Англию при короле Артуре, как о любимой работе бывшего президента.
В «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» инженер пытается решить проблемы, связанные с средневековым английским обществом с инновациями 19-го века.
Другая любимая книга Эйзенхауэра, согласно библиотеке, была Библией.Джон Ф. Кеннеди: «Из России с любовью» Яна Флеминга
У JFK была идея для романов о Джеймсе Бонде. Когда он имел дело с кубинским ракетным кризисом, Кеннеди сказал, что хочет, чтобы Джеймс Бонд был в его штабе.
«Из России с любовью» считается одним из самых ярких произведений автора Яна Флеминга. Он превратился в фильм с участием Шона Коннери.Авраам Линкольн: «Макбет» Уильяма Шекспира
Говорят, что Линкольн читал вслух «Макбет» всего за несколько дней до того, как его застрелили в Театре Форда.
Хотя Линкольн был заядлым поклонником Шекспира, он сказал другу в письме, что «ничто не равно Макбету».
В пьесе рассматривается, как стремление к власти может превратить амбициозного политика в безумца. Главный персонаж, Макбет, является бывшим шотландским генералом, который захватывает трон. Но он попал в паутину лжи и убийства, что в конечном итоге приводит к его смерти.
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