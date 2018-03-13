Барак Обама и Билл Клинтон опубликовали рекомендованные списки чтения в социальных сетях, а многие другие обсудили свои любимые книги в прошлых интервью.

Джордж Буш-старший сказал, что он все узнал о жизни, прочитав роман «Война и мир» Льва Толстого. Рональд Рейган читал романы Тома Клэнси для вдохновения, прежде чем бросать вызов саммитам со своими российскими коллегами.

Другие рекомендации бывших президентов США включают «Охоту за «Красным октябрем»» и «Макбет».

Президент Дональд Трамп не является заядлым читателем, по его собственному признанию. Помимо рекомендации партизанских книг, восхваляющих его или нападения на Хиллари Клинтон, Трамп публично не обсуждал и не опубликовал рекомендованный список чтения, как это было у прошлых президентов.

Белый дом также не ответил на требование бизнес-инсайдера на рекомендации книг Трампом. Однако в интервью с Майклом Вольфом в 2016 году Трамп назвал книгу «На Западном фронте без перемен», написанную ветераном Великой Отечественной войны.

В книге описываются крайние физические и умственные потери, которыми война встречает солдат, и как трудно реинтегрироваться обратно в гражданскую жизнь.

В « Выселенные: Нищета и благополучие в американском городе» социолог Гарварда Мэтью Десмонд исследует восемь семей Милуоки на грани нищеты и проливает свет на глубокие проблемы, с которыми сталкиваются обедневшие семьи.

Книга научной литературы посвящена списку Обамы из его 12 любимых книг с 2017 года , где вы можете найти больше рекомендаций 44-го президента.

43-й президент Джордж Буш-старший был настолько очарован «В защиту демократии» Натана Щаранского, что он наградил советского автора официальной медалью свободы в 2006 году.

Щаранский написал книгу после заключения в тюрьму на девять лет за высказывание против советского режима. В своей книге он утверждает, что только демократические государства могут защитить благосостояние граждан. Щаранский занимал ряд должностей в израильском правительстве, в том числе в качестве заместителя премьер-министра.

Как и Обама, прежний президент Билл Клинтон опубликовал список своих любимых книг в 2017 году. Сатирическая работа Мохсина Хамида оказалась первой в списке.

Вымышленная работа показывает больного мальчика с большими мечтами; он пародирует стиль популярных книг самопомощи и предлагает резкую критику капитализма, не имеющего ограничений.

Старший Буш сказал в интервью, что он дважды читал «Войну и мир» Толстого, и что «роман многому научил его в жизни».

Толстой писал работу между 1862 и 1869 годами, сплетя многовекторную историю о пяти аристократических семьях в России с философскими размышлениями о природе человеческого существования.

Президент Рональд Рейган был огромным поклонником Тома Клэнси, и, как сообщается, он прочитал книги Клэнси, чтобы получить представление о советских врагах перед большими встречами. Кажется, что чувство было взаимным: Клэнси посетил Рейгана в Белом доме.

«Охота за «Красным Октябрем»» — это оригинальная работа Клэнси. В книге рассказывается о советской подводной лодке, пойманной в политической игре «кошки-мышки», и о бывшем агентстве ЦРУ в центре только этого.

«Давайте воздадим почести знаменитых мужам» считается одним из эпохальных произведений о жизни Америки в начале 20-го века. Книга рисует яркую картину жизни белых землевладельцев на Юге.

Сопряженная с фотографиями Эванса, работа была встречена с критическим одобрением, когда она была опубликована. Картер мог бы относиться к элементам истории: он вырос без электричества и канализации на арахисовой ферме в Грузии.

Музей Президентской библиотеки Дуайта Д. Эйзенхауэра рассказывает о необычной истории Марка Твена об инженере из Коннектикута, отправленном в Англию при короле Артуре, как о любимой работе бывшего президента.

В «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» инженер пытается решить проблемы, связанные с средневековым английским обществом с инновациями 19-го века.

Другая любимая книга Эйзенхауэра, согласно библиотеке, была Библией.

У JFK была идея для романов о Джеймсе Бонде. Когда он имел дело с кубинским ракетным кризисом, Кеннеди сказал, что хочет, чтобы Джеймс Бонд был в его штабе.

«Из России с любовью» считается одним из самых ярких произведений автора Яна Флеминга. Он превратился в фильм с участием Шона Коннери.

Говорят, что Линкольн читал вслух «Макбет» всего за несколько дней до того, как его застрелили в Театре Форда.

Хотя Линкольн был заядлым поклонником Шекспира, он сказал другу в письме, что «ничто не равно Макбету».

В пьесе рассматривается, как стремление к власти может превратить амбициозного политика в безумца. Главный персонаж, Макбет, является бывшим шотландским генералом, который захватывает трон. Но он попал в паутину лжи и убийства, что в конечном итоге приводит к его смерти.

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